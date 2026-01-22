قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة
هاني أبوريدة: نجهز لمونديال 2026 وبشكر حسام حسن في كأس أمم إفريقيا
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهم بقـ.تل شقيقه في مشاجرة عائلية بدار السلام في سوهاج للتحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل شقيقه إثر مشاجرة عائلية بقرية الشيخ إمبادر بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول عامل إلى مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة، مصابًا بطلق ناري، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

بالانتقال والفحص، تبين اندلاع مشاجرة عائلية بين شقيقين، هما “أ. ع”، 42 عامًا، عامل، وشقيقه “ع. ع”، بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشادة استخدمت خلالها الأسلحة النارية، حيث أطلق المتهم عيارًا ناريًا أصاب شقيقه إصابة قاتلة، أودت بحياته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، حيث أفاد التقرير بأن الوفاة نتجت عن إصابة نارية أودت بحياة المجني عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات العائلية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج النيابة العامة قتل دار السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

الاتحاد يختم تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت

اشرف صبحي

على هامش المؤتمر الصحفي..جلسة بين وزير الرياضة ومسؤولي اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

منتخب مصر لكرة اليد

موعد مباراة مصر وأنجولا في امم افريقيا لكرة اليد

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد