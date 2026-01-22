حبس المتهم بقـ.تل شقيقه في مشاجرة عائلية بدار السلام في سوهاج للتحقيقات

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل شقيقه إثر مشاجرة عائلية بقرية الشيخ إمبادر بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول عامل إلى مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة، مصابًا بطلق ناري، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

بالانتقال والفحص، تبين اندلاع مشاجرة عائلية بين شقيقين، هما “أ. ع”، 42 عامًا، عامل، وشقيقه “ع. ع”، بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشادة استخدمت خلالها الأسلحة النارية، حيث أطلق المتهم عيارًا ناريًا أصاب شقيقه إصابة قاتلة، أودت بحياته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، حيث أفاد التقرير بأن الوفاة نتجت عن إصابة نارية أودت بحياة المجني عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات العائلية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.