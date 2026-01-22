قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
حوادث

خلافات عائلية..رصاصة تنهي حياة عامل على يد شقيقه بدار السلام في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، راح ضحيتها عامل في العقد الرابع من عمره؛ إثر إصابته بطلق ناري على يدي شقيقه، عقب اندلاع مشاجرة بينهما داخل نطاق قرية الشيخ إمبادر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول عامل إلى مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة، مصابًا بطلق ناري، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين اندلاع مشاجرة بين شقيقين، هما:" أ. ع. ا. ع، 42 عامًا، عامل، وشقيقه ع. ع. ا. ع"، وذلك بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى مشادة عنيفة، أقدم على إثرها المتهم على إطلاق عيار ناري استقر بجسد شقيقه؛ ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود أطراف أخرى في المشاجرة، وأن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية قديمة تجددت في يوم الحادث، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وبيان الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة.

