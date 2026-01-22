خلافات عائلية..رصاصة تنهي حياة عامل على يد شقيقه بدار السلام في سوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، راح ضحيتها عامل في العقد الرابع من عمره؛ إثر إصابته بطلق ناري على يدي شقيقه، عقب اندلاع مشاجرة بينهما داخل نطاق قرية الشيخ إمبادر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول عامل إلى مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة، مصابًا بطلق ناري، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين اندلاع مشاجرة بين شقيقين، هما:" أ. ع. ا. ع، 42 عامًا، عامل، وشقيقه ع. ع. ا. ع"، وذلك بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى مشادة عنيفة، أقدم على إثرها المتهم على إطلاق عيار ناري استقر بجسد شقيقه؛ ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وقررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود أطراف أخرى في المشاجرة، وأن الواقعة جاءت نتيجة خلافات أسرية قديمة تجددت في يوم الحادث، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وبيان الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة.