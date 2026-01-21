قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
محافظات

إحالة مسؤولي المواقف بطهطا للتحقيق خلال جولة لمحافظ سوهاج

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة طهطا بمحافظة سوهاج واقعة إحالة مسؤولي المواقف العامة للتحقيق، وذلك على خلفية رصد سوء تنظيم وعدم انضباط داخل عدد من المواقف، خلال جولة ميدانية مسائية أجراها اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط المروري داخل المدينة.

وأجرى محافظ سوهاج جولة موسعة رافقه خلالها الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد الشطوري، رئيس مركز ومدينة طهطا، حيث شملت الجولة تفقد عدد من المواقف العامة، من بينها مواقف سوهاج، والكوامل، والمراغة، وأسيوط.

محافظة سوهاج

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ وجود تكدسات مرورية ومظاهر عشوائية داخل المواقف، وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، ما تسبب في معاناة المواطنين وتعطيل حركة السير.

وعلى الفور وجّه بإحالة مسؤولي المواقف بمدينة طهطا للتحقيق، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس مصالح المواطنين.

كما شدد محافظ سوهاج على ضرورة إعادة تخطيط وتنظيم المواقف على مستوى المدينة، بما يحقق الانضباط المروري والسيولة المطلوبة، ووجه السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع عاجل بمشاركة الجهات المعنية.

وعلى رأسها التخطيط العمراني وإدارة المرور، لوضع تصورات وتصميمات جديدة لتطوير المواقف بشكل حضاري ومستدام.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ برفع كفاءة الميادين العامة وتحسين مستوى النظافة بشارع المحطة وميدان الثورة، والعمل على الارتقاء بالمظهر العام للمدينة.

وخلال تفقده مدخل سوق النيابة الإدارية بطهطا، وجّه المحافظ برفع الإشغالات المخالفة من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حقوق المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أحد المحال العامة، حيث اطلع على الأسعار والسلع المعروضة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى الخدمات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مواقف طهطا موقف طهطا

