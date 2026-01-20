إجراء أول جراحة متطورة لاستئصال أورام المريء بالمناظير.. إنجاز طبي بمستشفيات سوهاج الجامعية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفيات الجامعية تواصل تحقيق إنجازات طبية نوعية تعكس ما تشهده المنظومة الصحية بالجامعة من تطور ملحوظ.

وأشار إلى نجاح قسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير في إجراء جراحة متطورة لاستئصال أورام المريء باستخدام المناظير الجراحية، في إنجاز يُعد الأول من نوعه بصعيد مصر، ويمثل نقلة نوعية في جراحات الأورام داخل مستشفيات الجامعة.

جامعة سوهاج

وأوضح "النعماني" أن هذا النجاح يعكس المستوى العلمي والعملي المتقدم الذي وصلت إليه الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية، وقدرتها على إجراء جراحات أورام دقيقة ومعقدة وفق أحدث المعايير العالمية، مما يسهم في تقليل تحويل المرضى إلى خارج الإقليم، ويخفف الأعباء المادية والنفسية عن المرضى وأسرهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، أن هذا الإنجاز تم ضمن فعاليات ورشة عمل متخصصة في جراحات أورام الجهاز الهضمي العلوي، نظمها قسم الجراحة العامة.

وجراحة الاورام والمناظير في إطار خطته المستمرة لتطوير الأداء الطبي، وتوطين أحدث التقنيات الجراحية لخدمة أبناء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وذكر الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون متكامل بين الاقسام المختلفة ، شمل قسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير، وقسم الأورام، وقسم الأشعة التشخيصية.

وذلك إلى جانب الدور الحيوي الذي قامت به هيئة التمريض والجهاز الإداري والعمال، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتكامل بين التخصصات هو الركيزة الأساسية لتحقيق مثل هذه النجاحات الطبية

وأوضح الدكتور مينا ظريف رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير، بأن الورشة شهدت ولأول مرة في صعيد مصر إجراء استئصال كامل لورم بالمريء باستخدام المنظار الجراحي (Laparoscopic approach) والمنظار الصدري (Thoracoscopic approach).

وذلك على أيدي فريق طبي متميز وبمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء جراحة الأورام، وعلى رأسهم الدكتور هيثم فكري عثمان أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن الجراحة أُجريت بنجاح تام مع استقرار الحالة الصحية للمريض دون حدوث أي مضاعفات.