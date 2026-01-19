بدء التشطيبات النهائية لصالة الألعاب الرياضية الدولية بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن صالة الألعاب الرياضية الدولية “الصالة المغطاة” الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، واحدة من 5 صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والإشتراطات الدولية.

وستكون مركزًا رياضيًا متكاملًا لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا في مختلف الألعاب الرياضية، موضحًا أن الصالة صُممت وفق أعلى المواصفات الدولية.

جامعة سوهاج

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة للتشطيبات النهائية لصالة الألعاب والتي تسع ٥ آلاف متفرج

بتكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه، وتُقام على مساحة تقدر بنحو ٢٦ ألف متر مسطح، وتضم ٢٥ لعبه، بما يؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى والفعاليات المحلية والدولية.

كما تضم صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، وصالة لكبار الزوار، وأخرى للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزى، والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني.

كما تفقد رئيس الجامعة الملاعب الملحقة بالصاله 4 ملاعب بواقع ملعبين نجيل صناعي خماسي، وملعبين أكريليك متعدد الأغراض، بمساحة 22 مترًا عرض × 44 مترًا طولًا لكل ملعب، في إطار دعم الأنشطة الطلابية وبناء شخصية الطالب بدنيًا ونفسيًا.