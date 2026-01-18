نصف طن مخدرات بـ77 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر إجرامية في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة " سوهاج ".





أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار بالمخدرات – قتل – سرقة - سلاح نارى بدون ترخيص - مقاومة سلطات ") بنطاق محافظة " سوهاج " ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، هيروين ، شابو ، بانجو ، 2077 قرص مخدر – 49 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (77) مليون جنيه.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .











