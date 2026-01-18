ضبط شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض بالظاهر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض في القاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الظاهر بالقاهرة من (أحد الأشخاص "مصاب بجرح قطعى بالوجه" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من آخر لقيامه بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض لخلافات جيرة بينهما.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بحدوث مشاجرة بينه وبين الشاكي لذات الخلافات قام على إثرها بالتعدى عليه باستخدام قطعة بلاستيكية إلتقطها من الأرض وإحداث إصابته المنوه عنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





