عامل ازعاج بالموتوسيكل.. تفاصيل ضرب شاب لطفل في بولاق الدكرور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اعتداء شاب على طفل بمنطقة بولاق الدكرور حيث تبين انه ضربه بسلاح أبيض في رأسه بسبب ازعاج دراجته النارية.

تلقت إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بقيام عاطل بتهديد طفل بسلاح أبيض والتعدي عليه، محدثًا له إصابة بالرأس، وبالانتقال إلى موقع الحادث، جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، فيما وأجرت أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الواقعة، مع تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يقود دراجة نارية يصدر عنها صوتا مرتفعا فطلب منه المتهم التوقف عن قيادة تلك الدراجة بسبب الازعاج والصوت المرتفع فرفض ما دفعه للتشاجر معه واعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض مسببا له جرح قطعي بالرأس.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.