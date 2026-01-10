موظفة بمدرسة خطفته .. حل لغز اختفاء طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة

كشفت الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات اختفاء طفل بمنطقة بولاق الدكرور حيث تبين ان موظفة بمدرسة قامت باختطافه لطلب فدية مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.

تلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة بلاغا من اسرة باختفاء نجلهم بمنطقة بولاق الدكرور ثم تلقيهم اتصالا هاتفيا بطلب فدية مبلغ ١٠٠ الف جنيه.

اجرى فريق البحث تحريات موسعة وتم الاتفاق مع اسرة الطفل على مجاراة المتصل بطلب الفدية لتحديد مكانه ونجحت التحريات في تحديد هوية الخاطف حيث تبين انها موظفة داخل مدرسة علمت ان حال الاسرة ميسور فقررت استغلال الامر واختطاف الطفل لطلب فدية.

القت قوة امنية القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة للتحقيق.