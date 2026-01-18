قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تجديد حبس رجل أعمال ومدير دار أيتام مصر الجديدة لهتك عرض 4 أطفال

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس رجل أعمال ومدير دار أيتام 45 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض 4 أطفال في منطقة مصر الجديدة .

هدايا.. هواتف وملابس

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل دار أيتام، والتي استغلها مالكها ومديرها في هتك عرض عدد من الأطفال داخله ، حيث تقدم المتهم الأول، والذي كان يتردد على الدار ويعطي أموالًا وهدايا من هواتف وملابس للنزلاء بحجة التبرع، بطلب لـ مدير دار أيتام بالتكفل بـ 4 نزلاء من الدار على أن يعيشوا ويقيموا معه في بيته في مصر الجديدة بزعم رعايتهم ووافق المتهم الثاني مدير الدار، على عمل عقد كفالة مع رجل الأعمال بالتحايل على القانون.

وتابعت التحقيقات، أنه وبانتقال النزلاء الـ 4 لمقر الأقامة الجديد مع المتهم بدأ في استغلالهم جنسيًا والتعدي عليهم وهتك عرضهم مستغلًا احتياجهم للإنفاق على التعليم والمعيشة وداوم على تهديدهم بقطع الإنفاق عنهم حال إفشاء أمرهم وتركهم بلا مأوى حال الإبلاغ عنه، إلى أن أبلغ أحد الضحايا النيابة العامة بالواقعة والتي تولت التحقيقات. 

 بلاغا من عدد من الأطفال بدار أيتام

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تلقت بلاغا من عدد من الأطفال بدار أيتام بمنطقة مصر الجديدة، يفيدون تعرضهم لهتك عرض داخل الدار، وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر، وتبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك الدار ومديرها

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما علي ذم التحقيقات.


 

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس رجل أعمال ومدير دار أيتام الإتجار بالبشر

