مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

لقي شابان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بالطريق الزراعي القاهرة ـ أسوان بالقرب من قرية باروط بنطاق مركز بني سويف وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان نتج عنه وفاة شابين كان كل منهما يقود دراجته واصطدما ببعضهما مما أسفر عن تعرضهما لإصابات بالغة أدت إلى وفاتهما.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثتين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة

وتبين أن المتوفيان هما؛ محمد مصطفى، يقيم بقرية باروط بدائرة مركز بني سويف، شريف خلف أبو الحسن، يقيم بقرية تل كفر منصور بدائرة مركز ببا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن