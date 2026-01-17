وكيل صحة بني سويف يشيد بجهود فريق وحدة عطف أفوه في إنقاذ حياة رضيع

أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، بالأداء المتميز والجهود المخلصة لفريق وحدة عطف أفوه الصحية بإدارة الواسطى الصحية، لما أظهروه من سرعة

استجابة وكفاءة عالية في التعامل مع حالة طفل رضيع وصل إلى الوحدة في حالة حرجة، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل، ما ساهم في إنقاذ حياته، ثم إحالته إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، مع المتابعة المستمرة للحالة لحين استقرار الوضع الصحي

أوضح الدكتور هاني جميعة، أن هذا التدخل السريع يعكس مدى جاهزية الفرق الطبية والتمريضية بوحدات الرعاية الصحية، وحرصهم على أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية على أكمل وجه.

وكان في استقبال الحالة كل من الدكتورة سحر سالم عبد المحسن، مديرة الوحدة، والدكتورة ريم زيدان، طبيب الوحدة، والأستاذة أرزاق سيد، رئيسة تمريض الوحدة، والأستاذة أمل محمد، ممرضة بالوحدة، والأستاذة إيمان سيد، ممرضة بالوحدة، حيث تم التعامل مع الحالة بروح الفريق الواحد ووفقًا لأعلى معايير الجودة.

وعقب استقرار الحالة الصحية للطفل، توجهت والدته إلى الوحدة لتقديم خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين، معربة عن امتنانها لما لاقته من اهتمام ورعاية طبية متميزة، كما حرصت على الاستفادة من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، والتي تُقدم خدماتها مجانًا للمواطنين، في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الرعاية الوقائية والكشف المبكر، بما يسهم في تحسين صحة الأطفال وضمان مستقبل صحي أفضل لهم.