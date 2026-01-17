قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
أحكام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة رادعة لكل إساءة استخدام سلطة الوظيفة العامة
أخبار البلد

الصحة: تقديم أكثر من 8.3 مليون خدمة طبية بمنشآت بني سويف خلال 2025

منشات طبية ببني سويف
منشات طبية ببني سويف
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8 ملايين و326 ألفًا و735 خدمة طبية متنوعة من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة بني سويف خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات شملت:
    •    مليون و377 ألفًا و70 خدمة بالمستشفيات، تضمنت خدمات الطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وجلسات الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي.
    •    371 ألفًا و911 خدمة بالعيادات الصباحية، و48 ألفًا و834 خدمة بالعيادات المسائية.
    •    93 ألفًا و971 خدمة من خلال 79 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.


وتابع «عبدالغفار» أن المستشفيات شهدت تطويرًا ملحوظًا في البنية التحتية والتجهيزات، منها:
    •    إضافة 22 سرير رعاية مركزة (منها 12 للأطفال).
    •    تجهيز وحدة رعاية قلب بسعة 4 أسرة.
    •    توفير جهاز ماموجرام، و4 ماكينات غسيل كلوي بالرعاية المركزة.
    •    تجهيز معمل بكتريولوجي، وإضافة تخصصات طبية جديدة.
    •    العمل على مجمع رعايات بسعة 38 سريرًا، وتفعيل جراحات التجميل، وتوفير أجهزة أشعة مقطعية وفاكو، وتفعيل الصيدلة الإكلينيكية.

على صعيد الرعاية الأولية، أشار «عبدالغفار» إلى تقديم 5 ملايين و213 ألفًا و565 خدمة من خلال 209 مراكز ووحدات صحية، شملت خدمات الأسنان والعلاج الطبيعي وتنظيم الأسرة، مع تفعيل العيادات المسائية بـ30 وحدة، واعتماد 5 وحدات من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتشغيل 21 وحدة ضمن المشروع القومي «حياة كريمة».

وأضاف المتحدث الرسمي أن المبادرات الرئاسية قدمت مليون و571 ألفًا و673 خدمة، إلى جانب مليون و736 ألفًا و100 خدمة من خلال الطب الوقائي والمعامل المشتركة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حرص المديرية على التعليم الطبي المستمر من خلال دورات تدريبية متخصصة، وتكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات وفرق التواصل المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المنشآت غير الحكومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة، وبناء ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

وزارة الصحة خدمة طبية بني سويف 2025 وزارة الصحة والسكان رؤية مصر 2030

