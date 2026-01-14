قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ الميكنة والتحول الرقمي بمستشفيات المؤسسة العلاجية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف الميكنة والتحول الرقمي في مستشفيات المؤسسة العلاجية، بهدف تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رفع الكفاءة الجارية بالمستشفيات التابعة للمؤسسة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير بدأ الاجتماع بالاطمئنان على تقدم أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفيات التابعة للمؤسسة، موجهًا بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن، حيث شدد الوزير  على التزام الوزارة الكامل بدعم المؤسسة من خلال توفير كافة الإمكانيات والأدوات اللازمة لضمان استدامة عملية التطوير، كما اطلع على أحدث مؤشرات الأداء الخاصة بالمؤسسة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مناقشة الاحتياجات الفعلية والمعوقات التي تواجه التنفيذ، مع توجيهات واضحة بتكثيف التعاون مع الجهات المعنية لتذليلها على الفور. كما ركز اللقاء على استعراض رؤى متقدمة لتحقيق التحول الرقمي الشامل للمؤسسة، من خلال إنشاء لوحات تحكم (Dashboards) لمتابعة مؤشرات الأداء في الوقت الفعلي، وتوحيد نماذج تسجيل وجمع البيانات، وبناء قاعدة بيانات مرنة وقابلة للتوسع مستقبلًا، بما يدعم اتخاذ قرارات صحية دقيقة وسريعة.

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، أبرز أهمية بناء شراكات مستدامة بين القطاع العام والشركات الخاصة المتخصصة في التحول الرقمي الصحي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من ملف الميكنة، موجهاً بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للكوادر الصحية للتعامل بكفاءة مع الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، مع الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية المنتظمة للأجهزة الحالية لضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

حضر الاجتماع كل من:
    •    اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي
    •    الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية
    •    المهندس أشرف طلعت، مدير إدارة النظم والمعلومات بالمؤسسة العلاجية

