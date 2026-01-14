بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد

شهد البيت الأبيض موقفًا طريفًا كان بطله "رنة هاتف بصوت البط" تخص وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي الذي كان يعقد مؤتمراً صحفياً حول سياسات جعل أمريكا صحية مرة أخرى.

رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي

وخلال استرسال وزير الصحة الأمريكي، أمام الصحفيين تفاجأ برنين هاتفه "بصوت البط" ما أثار دعابات من وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، وضحكات من الصحفيين، وقدّم «كينيدي» اعتذراه عن هذا الأمر.

وقالت رولينز مازحة إن البط غنى بالبروتين أيضًا، مضيفة أن البط طعام مفيد للجميع، ما دفع المؤتمر الصحفى إلى الانفجار بالضحك، وشارك في المؤتمر الصحفي عدد من المسئولين الصحيين فى الإدارة الأمريكية، للكشف عن إرشادات غذائية جديدة تُركز على تشجيع الأمريكيين على تناول «الأطعمة الطبيعية» بدلًا من الوجبات المُصنّعة، فى خطوة تهدف إلى مواجهة الأمراض المزمنة وأمراض الطفولة.

وبعد انتهاء مزحة "صوت البط"، استعرض كينيدى جهود فريقه فى برنامج MAHA، بما فى ذلك تعديل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لجدول التطعيمات الروتينية للأطفال فى الولايات المتحدة، والذى يقلل عدد التطعيمات الروتينية الموصى بها للأطفال.