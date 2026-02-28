تحذير هام.. احذر ركن سيارة سوبارو في الأماكن المفتوحة

تواجه شركة سوبارو أزمة تقنية دفعتها لإصدار تحذير عاجل لمالكي نحو 70,000 سيارة من طرازي Crosstrek وفورستر هايبرد لموديلي 2025 و2026.

التحذير ليس مجرد إجراء روتيني، بل يتضمن تعليمات صارمة بركن السيارات في أماكن مفتوحة (خارج المرائب) بعيدًا عن المباني.

خلل في أغطية الوقود يهدد بالاشتعال

يعود سبب الاستدعاء إلى ضعف في تصميم أغطية خزان الوقود (Filler Caps).

وتكمن المشكلة في أن ارتفاع درجات الحرارة المحيطة يؤدي إلى تمدد الوقود داخل الخزان، وبسبب ضعف الغطاء، قد يتسرب الوقود للخارج.

هذا التسرب، في ظل وجود مصدر حرارة أو شرارة، قد يحول السيارة إلى حريق هائل، وهو ما دفع الشركة لنصح الملاك بعدم ملء الخزان بالكامل لتقليل الضغط.

نصائح السلامة لمالكي سوبارو المتضررين

إذا كنت تمتلك أحد هذه الطرازات، فإن الشركة تحثك على الالتزام بالقواعد التالية حتى يتم إصلاح الخلل: