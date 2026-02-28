قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية على إيران يعكس حكمة الدولة وصلابة مؤسساتها

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
محمد الشعراوي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية جاء معبرًا عن ثوابت الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، ومجسدًا لنهج متوازن يقوم على الحكمة وضبط النفس وتغليب صوت الدبلوماسية.

وأوضح الجندي، في تصريح خاص، أن التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ينذر بمخاطر جسيمة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ويحمل تداعيات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة ومنع اتساع رقعتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الموقف المصري ثابت في رفض منطق الحروب وتوسيع دوائر الصراع، مؤكدًا أن القاهرة تدعم كل المساعي الرامية إلى التهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات، حفاظًا على مقدرات شعوب المنطقة ومنع انزلاقها إلى سيناريوهات أكثر تعقيدًا.

وفي السياق ذاته، شدد الجندي على أهمية تماسك الجبهة الداخلية المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري واصطفافه خلف القيادة السياسية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأمن القومي، ومواجهة أية محاولات لبث الشائعات أو استغلال الأوضاع الإقليمية لإثارة القلق والبلبلة.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك من الخبرة والرؤية ما يؤهلها للتعامل مع مختلف التحديات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق رغم الظروف الدولية الصعبة.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حازم الجندي حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغفار

أستاذ بكلية أصول الدين: القرآن الكريم وضع منهجًا متكاملًا لبناء الإنسان والمجتمع

مسابقة نورانيات قرآنية

مسابقة نورانيات قرآنية.. سؤال عن التفقه في الدين بالجزء الـ11 من القرآن

حسام موافي

حسام موافي: اللي عنده فشل كلوي مش بيصوم خالص

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد