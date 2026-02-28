قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
برلمان

قبل عرضه على البرلمان.. حوافز جديدة للممولين وخصم 25% للعقارات السكنية| تفاصيل

أميرة خلف

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة غدًا، الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.


ويتضمن مشروع القانون حزمة تعديلات جديدة تتضمن منح حوافز للممولين، وخصومات تصل إلى 25% للعقارات السكنية.

وتأتي هذه الخطوة، وسط ترقب واسع من المواطنين وأصحاب العقارات لمعرفة تفاصيل وآليات التطبيق، ومدى انعكاسها على تخفيف العبء المالي وتعزيز الحصيلة الضريبية.

منح مشروع القانون المكلف الذي يقدم إقراره الضريبي في المواعيد المستوفية البيانات حافزًا ضريبيًا بخصم 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، مع إمكانية خصم إضافي لا يتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة وفقًا للائحة التنفيذية.

وطبقا لمشروع القانون، تلتزم المصلحة برد أي مبالغ زائدة سددها المكلف من ضرائب أو مقابل تأخير، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، وافقت نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

