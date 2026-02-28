برلماني: تفاعل الحكومة مع تداعيات التطورات الإقليمية يطمئن المواطنين

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بتحرك الحكومة السريع وتفعيل غرفة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية على مدار الساعة، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران.

وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تشكيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، يعكس حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية وحماية المواطنين من أي آثار محتملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى توجيهات رئيس الوزراء بمتابعة انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتأمين المحطات من الغاز، وكذلك متابعة الاحتياطيات من المواد البترولية وضمان انتظام الإمدادات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة استباقية للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار وزير الطيران برفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي، يعكس كذلك استعداد الدولة للتعامل مع أي طائرات عابرة قد تضطر لتعديل مساراتها الجوية أو الهبوط بالمطارات المصرية نتيجة التطورات الإقليمية، مؤكدًا أهمية هذه الاستعدادات لحماية أمن الطيران المدني.

وفي ذات السباق، أشاد حسام المندوه الحسيني، بما أعلنه وزير التموين، بشأن توافر مخزون آمن من السلع الأساسية بأرصدة تكفي لعدة شهور، مؤكداً أهمية متابعة مخزون الأرصدة الغذائية في ظل أي تقلبات محتملة في الأسواق الإقليمية.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن، بمثابة رسائل طمأنة للمواطنين، مشددا في الوقت نفسه على فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع استغلال أي أحداث إقليمية في رفع الأسعار.