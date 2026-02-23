إسرائيل تدخل مرحلة مصيرية.. منجمة تتوقع تطورات بين إسرائيل وإيران

قالت المنجمة الإسرائيلية، بينينا كاتز إن إسرائيل مقبلة على فترة دقيقة وسط تصاعد التوترات مع إيران، موضحة أن نهاية شهر فبراير وبداية مارس تحمل أياماً درامية ومليئة بالمخاطر الأمنية والسياسية على إسرائيل، مع احتمال وقوع أحداث طبيعية متطرفة.

وأوضحت كاتز أن تأثير مربع أورانوس مع كوكب المريخ يُنبئ بعدم الاستقرار في الحكومة والإمكانات المتزايدة لاحتجاجات واسعة النطاق.



وربطت بينينا كاتز هذا التأثير الفلكي بكسوف الشمس الذي وقع في 17 فبراير، مؤكدة أن تأثيراته ستستمر حتى بداية أبريل، بما يشمل اضطرابات جوية وزلازل محتملة.