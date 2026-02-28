محافظ أسوان: خطة شاملة لإعادة تنظيم الأسواق ونقل الباعة الجائلين إلى سويقات حضارية

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع رؤساء القرى والأحياء بمركز ومدينة أسوان ، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والعميد تامر محمد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، ورئيس شرطة المرافق المقدم أسامة الحوفى ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة وذلك لبحث آليات تنفيذ خطة متكاملة وشاملة لإعادة الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشارع الأسوانى ، وهو ما يشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والوزارات والجهات المختصة .

يأتى ذلك فى ظل رؤية محافظة أسوان لتفريغ الأسواق والشوارع والميادين من الإشغالات والباعة الجائلين ، والحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب .

ووجه المهندس عمرو لاشين بالبدء الفورى فى حصر كافة السويقات القائمة على أرض الواقع ، مع تقديم مقترحات لإقامة حزمة من السويقات الجديدة بأعداد صغيرة ومدروسة يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع إدارات المرور والمرافق ، على أن يتم الإنتهاء من هذه المقترحات بحد أقصى الخميس المقبل .

جهود

وكلف المحافظ بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأسماء الباعة الجائلين من واقع الحملات الميدانية ، مع التركيز على إستغلال السويقات الجاهزة داخل الأحياء والمناطق السكنية التى تشهد إقبالاً ملحوظاً من المواطنين بما يضمن نجاح منظومة النقل وتحقيق الإستقرار الإجتماعى للباعة .

وأكد محافظ أسوان أن المنهجية الجديدة ترتكز على أفكار خارج الصندوق ، وتقوم على توفير بدائل حضارية حقيقية لنقل الباعة الجائلين إليها ، على أن تتولى مديرية الإسكان إعادة تأهيل السويقات القائمة ، مع مراعاة إختيار أقرب موقع بديل لمكان إقامة البائع الحالى لضمان إستمرار حركة البيع والشراء وسلاسل الإمداد بشكل محفز ومستدام .

ولفت إلى أنه فى خطوة تعكس البعد الإجتماعى للخطة سيتم منح حزمة حوافز غير مسبوقة لدعم الباعة الجائلين الذين سيتم نقلهم للسويقات المستهدفة من بينها عدم تحصيل الإيجار لمدة 3 أشهر ، على أن يتم بدء التحصيل من الشهر الرابع ، وسيتم إقرار قيمة إيجارية عادلة مراعاة للظروف المعيشية لهم .

وشدد المحافظ على عدم السماح نهائياً بمنح أى رخص إشغال طريق أو إقامة شوادر ، مع إستمرار حملات رفع الإشغالات من الشوارع والأسواق الحيوية ، خاصة بمناطق ميدان المحطة ، والسوق السياحى القديم ، وطريق السادات دون تهاون .

وكلف محافظ أسوان الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية بقياس حركة إقبال المواطنين على أماكن البيع والشراء المستهدفة لضمان إختيار المواقع الأنسب لنقل الباعة إليها داخل نطاق إقامتهم بما يحقق التوازن بين توفير السلع الجماهيرية للمواطنين وتحقيق الإستقرار المهنى للباعة .

وأكد أن هذه الإجراءات سيتم تعميمها تدريجياً على كافة مراكز ومدن المحافظة بهدف القضاء على العشوائيات والإشغالات ، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، خاصة مع تزايد حركة المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية المتوافدة على عروس المشاتى بما يعكس الوجه الحضارى اللائق لهذه المحافظة العريقة.