وفاة والد الفنانة التونسية سامية طرابلسي.. موعد ومكان العزاء

أعلنت الفنانة التونسية سامية طرابلسي عن وفاة والدها من قليل.

وكتبت سامية طرابلسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى وقلب يعتصر ألما أنعى وفاة أطيب قلب عرفته في حياتي بابا حبيبي عمر بدر عمر أبو هاني".

وتابعت:"رحل الجسد وبقيت الذكرى الطيبة والدعاء الذي لا ينقطع نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، يقام العزاء يوم الجمعة الموافق ۲۷ فبراير ۲۰۲٦ ، عقب صلاة العشاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولنا جميعًا بالصبر والسلوان، البقاء لله وحده".

سامية الطرابلسي هي ممثلة تونسية، وُلدت في 13 يونيو 1987 بمدينة تونس. نشأت ودرست في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، وتحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب جنسيتها الأصلية.

مسيرتها المهنية وأبرز محطاتها