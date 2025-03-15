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قولتله انا ماما .. سامية الطرابلسي تكشف عن كواليس مشاهدها مع زقزوق في النص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قولتله انا ماما .. سامية الطرابلسي تكشف عن كواليس مشاهدها مع زقزوق في النص

سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي
محمد نحلة   -  
تصوير محمد زاهر

نال التفاعل بين سامية الطرابلسي وعبدالرحمن محمد "زقزوق" في مسلسل النص استحسان الجمهور، حيث ظهر انسجامهما على الشاشة بشكل واضح.

وتحدثت الطرابلسي عن أول لقاء جمعها بـ"زقزوق"، مشيرة إلى أنه كان مليئًا بالطرافة، حيث فاجأته بقولها: "أنا ماما"، مما جعله يضحك بشدة، وكانت هذه البداية نقطة انطلاق لتعاونهما الناجح. كما لفتت إلى أن الفرق في الحجم بينهما أضفى لمسة كوميدية مميزة، ساهمت في جعل مشاهدهما أكثر متعة للمشاهدين.

وكانت قد احتفلت الفنانة سامية الطرابلسي بنجاح مسلسل "النص" خلال لقائها بموقع صدى البلد، حيث تجسد في العمل شخصية "عزيزة".

وكشفت سامية عن التحديات التي واجهتها أثناء تحضير الدور، والصعوبات التي مرت بها، إضافة إلى تفاصيل استعدادها للعودة إلى زمن عبد العزيز النص، وسر الكيمياء التي جمعتها بالفنان عبد الرحمن محمد (زقزوق).

كما تحدثت عن الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، كاشفة عن تفاصيل تحضيرها لشخصية "تودد"، وتجربتها في العمل مع المخرج إسلام خيري. وأكدت أنها حرصت على أن يكون "الشر" الذي تقدمه في الشخصية مبررًا ومنطقيًا.


تفاصيل مسلسل النص


مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

سامية الطرابلسي النص زقزوق

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