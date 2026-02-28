اعتماد المخططات الاستراتيجية.. بشرى سارة لأهالي قرى طنطا والمحلة وكفر الزيات

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد من القرى بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات، والصادر بشأنها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 546 لسنة 2025، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك في إطار تفعيل البدء في تحديث المخططات التفصيلية المعتمدة لهذه القرى، بما يُمكّن المواطنين من استخراج تراخيص البناء للأراضي المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

تحرك تنفيذي

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني على سرعة الانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجيه ، بما يُسهم في تيسير إجراءات التراخيص، وتحقيق الانضباط العمراني، وتمكين المواطنين من البناء بشكل قانوني ومنظم داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة، مشيرًا إلى أن العمل جاري حاليًا لاستكمال تحديث المخططات لكافة المراكز والمدن التابعة للمحافظة، في أسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين.