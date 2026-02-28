محافظ الغربية يُصدر حركة تنقلات لاستغلال الكفاءات وتعزيز الأداء التنفيذي

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، قرارًا بحركة تنقلات وندب وتكليف لعدد من القيادات التنفيذية بالمراكز والمدن وديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حسن استغلال الكفاءات والخبرات الإدارية المتاحة، بما يسهم في دعم منظومة العمل التنفيذي وضمان استمرارية الأداء بالكفاءة المطلوبة.

توجيهات محافظ الغربية

وتضمن القرار ندب جيهان فتحي عبد الجواد القطان، مدير عام الإدارة العامة للدراسات الفنية بالديوان العام، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة بسيون.

كما تقرر ندب ممدوح صبحي صباح النجار من القيام بأعمال رئيس مركز ومدينة بسيون، إلى القيام بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وشملت الحركة نقل عادل إبراهيم علي داود، مدير عام من رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إلى العمل رئيسًا لمركز ومدينة طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل

ندب محمد عبد العال محمد الرفاعي من القيام بأعمال مدير مكتب نائب المحافظ، للعمل مدير الإدارة العامة للدراسات الفنية بالديوان العام.

كما نص القرار على تكليف علي عبد المنعم علي الشرقاوي بتسيير أعمال مدير إدارة المتابعة بالديوان العام.

تحسين خدمات

وأكد محافظ الغربية أن الحركة تأتي في إطار إعادة توزيع الخبرات وفقًا لاحتياجات العمل، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات داخل الجهاز التنفيذي، مع استمرار التقييم الدوري للأداء بما يحقق الانضباط الإداري ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.