هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
فشل كلوي.. حسام موافي: احذروا أخذ المسكنات بدون روشتة طبية
لازال على قيد الحياة.. رويترز: كلمة مرتقبة لـ المرشد الأعلى الإيراني الليلة
مي عمر توجه رسالة شكر لـ كل من تقدم بواجب العزاء في وفاة والدها
محافظات

محافظ الغربية يُصدر حركة تنقلات لاستغلال الكفاءات وتعزيز الأداء التنفيذي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، قرارًا بحركة تنقلات وندب وتكليف لعدد من القيادات التنفيذية بالمراكز والمدن وديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حسن استغلال الكفاءات والخبرات الإدارية المتاحة، بما يسهم في دعم منظومة العمل التنفيذي وضمان استمرارية الأداء بالكفاءة المطلوبة.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وتضمن القرار ندب جيهان فتحي عبد الجواد القطان، مدير عام الإدارة العامة للدراسات الفنية بالديوان العام، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة بسيون.

كما تقرر ندب ممدوح صبحي صباح النجار من القيام بأعمال رئيس مركز ومدينة بسيون، إلى القيام بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وشملت الحركة نقل عادل إبراهيم علي داود، مدير عام  من رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إلى العمل رئيسًا لمركز ومدينة طنطا.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

ندب محمد عبد العال محمد الرفاعي من القيام بأعمال مدير مكتب نائب المحافظ، للعمل مدير الإدارة العامة للدراسات الفنية بالديوان العام.

كما نص القرار على تكليف علي عبد المنعم علي الشرقاوي بتسيير أعمال مدير إدارة المتابعة بالديوان العام.

 

تحسين خدمات 

وأكد محافظ الغربية أن الحركة تأتي في إطار إعادة توزيع الخبرات وفقًا لاحتياجات العمل، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات داخل الجهاز التنفيذي، مع استمرار التقييم الدوري للأداء بما يحقق الانضباط الإداري ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

سلسلة Galaxy S26

لا تفوت الفرصة.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

آودي

سيارة آودي الكهربائية الصينية تحقق فشلًا ذريعًا بعد إطلاقها

Galaxy S26 Ultra

ترقيات ومميزات سامسونج Galaxy S26 Ultra.. هل يستحق الشراء؟

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

