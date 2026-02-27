زحام كبير في سباق انتخابات مجلس نقابة المهندسين بالغربية ..صور

شهدت انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية اليوم توافد وزحام كبير لحسم مقاعد ساخنة بين ثلاث قوائم على مستوى المحافظة.

بدء عمليات التصويت

كما يتصدر قائمة النقيب الحالى الدكتور تامر الكورانى عن قائمة المهندس اولا تحت اشراف قضائى وتامر الكورانى نقيب المهندسين واحمد البقرى مرشح مقعد الكهرباء ود.م سمر الهلالى الكهرباء ومحمود عاطف كهرباء ومحمد رمضان سلامة مدنى واسامة القطرى مدنى ود.م محمد ابو هلال عمارة وريهام النجار غزل ونسيج.

تحرك عاجل

بينما قائمة العهد والمسئولية

احمد العشرى رئيس اللجنة النقابية واحمد الفوال كهرباء واحمد القصبى كهرباء

عثمان احمد كهرباء ومحمد فاروق عمارة وحسان امام مدنى ومنى صالح مدنى وجيهان احمد غزل ونسيج .

زحام التصويت

بينما قائمة الاصلاح والتنمية

حسام طلعت رئيس اللجنة واحمد عبد العاطى مدنى واحمد الشافعى مدنى ورضا نوير غزل ونسيج وحسام شهاب كهرباء ومعاذ بسطويسى عمارة.

الجدير بالذكر اجراء عمليات الاقتراع تحت إشراف قضائي كامل بمختلف اللجان بمقر نقابتي المهندسين بطنطا والمحلة .