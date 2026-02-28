رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

يتقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بالإصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، تلك الملحمة العسكرية والوطنية التي ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ كرمز للعزة والكرامة واستعادة الكبرياء الوطني.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمد حسين ، أن ذكرى العاشر من رمضان تمثل تجسيداً حياً لإرادة المقاتل المصري الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود والتضحية، وبرهن للعالم أجمع أن جيش مصر هو الحصن المنيع الذي يحمي مقدرات الوطن ويصون ترابه، مشيراً إلى أن هذا النصر العظيم كان وسيبقى مصدر فخر لكل مصري وعربي، تستلهم منه الأجيال معاني الفداء والإخلاص في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.