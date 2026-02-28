نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ متكامله بحمام السباحة الأوليمبي

أعلن نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش، عن تشغيل وحدات إسعاف وطوارئ طبية متكاملة بجوار حمام السباحة الأوليمبي بمدينة نصر، ووحدة مماثلة بفرع التجمع الخامس، مع تفعيل نظام رقابة طبية يبدأ من الساعة الأولى للنشاط.

ومن لحظة وصول أول عضو للنادي لاستخدام حمامات السباحة او بدء التدريبات الصباحية، وحتى خروج آخر ممارس للنشاط.

و​أكدت إدارة النادي ، أن هذه الوحدات ليست مجرد تجهيزات إنشائية، بل هي منظومه عمل حيه تحت إدارة متخصصه من اللجنة الطبية بالنادي، وذلك في جاهزية تامة بتواجد مسعفين مدربين مع تجهيزات طبية قياسية تشمل اسطوانات الأوكسجين وأجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وأدوات التعامل مع الاصابات مع مراعاة تخصيص مسعفين سيدات في الفترات الخاصة بسباحة سيدات النادي.

ولضمان ​سرعة الاستجابة: تم اختيار مواقع الوحدات لتكون في قلب منطقة حمامات السباحة، وتم تشغيل وحدة الطوارئ بفرع التجمع الخامس بذات المواصفات والكوادر الطبية، لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية لجميع أعضاء النادي.

وذلك بهدف توفير بيئة رياضية آمنة تحت شعار "زهور أمن " ، اذ ​يستمر نادي الزهور في ريادته للأندية الرياضية المصرية من خلال الجمع بين التطوير الإنشائي والخدمي، مع التركيز على السلامة العامة كركيزة أساسية لخدمة أعضائه وقطاع البطولة لديه.