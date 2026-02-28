قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
أخبار البلد

إجراءات عاجلة من الحكومة بعد الأحداث الإقليمية في المنطقة

الحكومة
الحكومة
كتب محمود مطاوع

تفعيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف على مدار الساعة

  متابعة موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتأمين امدادات المحطات من الغاز

  متابعة موقف الاحتياطيات من المواد البترولية وانتظام تأمين الامدادات

 مراجعة موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية

 التأكد من توافر مخزون آمن من مختلف السلع الأساسية بأرصدة تكفي لعدة شهور

في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم، تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر مخزون آمن من مختلف السلع الأساسية، بأرصدة تكفي لعدة شهور، مع استمرار الجهود الخاصة بضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك لتحقيق الضبط اللازم لصالح المواطنين، وعدم السماح بأية ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

و تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف الاحتياطيات من المواد البترولية وانتظام تأمين الامدادات.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية استقرار الاحتياطيات من المواد البترولية عند مستويات آمنة، مع انتظام تأمين الامدادات لتلك المواد بتنوع منتجاتها لمختلف الاستخدامات، وبخاصة القطاعات الانتاجية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ إجراءات لتعزيز الجاهزية لأية سيناريوهات ووضع خطط متكاملة تدعم سرعة الاستجابة في مواجهة أي متغيرات طارئة في هذا القطاع.

ولفت المهندس كريم بدوي إلى أنه زار اليوم مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وانتظام ضخها إلى مختلف قطاعات السوق المحلية، والاطمئنان إلى جاهزية منظومة العمل لتنفيذ السيناريوهات الاستباقية التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع أية مستجدات.

و تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استقرار العمل بالشبكة القومية للكهرباء، في مختلف قطاعاتها، مع انتظام تأمين امدادات المحطات من الغاز الطبيعي، مع وجود خطط لاستمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي لمختلف الاستخدامات.

كما تم تفعيل وتنشيط غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف على مدار الساعة.

كما تقوم غرفة عمليات مجلس الوزراء بالمتابعة اللحظية مع الجهات المعنية ومختلف المحافظات، وإصدار تقارير متابعة للموقف، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء،  للإطلاع على مجريات الموقف، وتطورات الأحداث، وسيناريوهات الأزمة، والوقوف على تأثيراتها على دول المنطقة، والداخل المصري.

