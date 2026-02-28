قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
سعيد فراج

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تنظيم حدث قتالي عالمي يُقام لأول مرة في مصر على سفح الأهرامات، في واحدة من أضخم الفعاليات الرياضية المرتقبة خلال عام 2026.

ويشهد يوم 23 مايو 2026 مواجهة استثنائية ضمن فعاليات “كارت الرينج”، تجمع بين بطل العالم في الملاكمة ألكسندر أوزيك، وأحد أبرز أبطال الألعاب القتالية في العالم ريكو فيرهوفن، في نزال يُتوقع أن يخطف أنظار عشاق الرياضات القتالية حول العالم.

ويُقام الحدث على سفح أهرامات الجيزة، في سابقة تاريخية تحوّل هذا المعلم الحضاري العريق إلى مسرح عالمي للرياضة والترفيه، جامعًا بين عظمة التاريخ المصري وأحدث العروض القتالية الحديثة.

ومن المنتظر أن يحظى الحدث بتغطية إعلامية دولية واسعة وحضور جماهيري ضخم، ليُسجل لحظة فارقة جديدة في سجل الفعاليات العالمية التي تحتضنها مصر.

اتفاقية تعاون جديدة بين الاتحادين السعودي والمصري للملاكمة

كان المستشار تركي آل الشيخ  أعلن عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الرياضية وتطوير رياضة الملاكمة في المنطقة. 

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه علي فيسبوك “شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة لتعزيز رياضة الملاكمة، وتمكين المواهب، على الصعيدين المحلي والدولي”.

ويتضمن بروتوكول التعاون تنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، وإقامة بطولات ودية بين منتخبات البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية، في إطار دعم تطوير رياضة الملاكمة ورفع مستوى المنافسة.

في سياق آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، بالتعاون مع مجلة ذا رينغ، إقامة نزال عالمي مرتقب في مصر يوم 23 مايو المقبل، يجمع بطل العالم للوزن الثقيل الموحّد أوليكساندر أوسيك مع بطل الكيك بوكسينغ السابق ريكو فيرهوفن على لقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل، وذلك ضمن حدث يحمل عنوان “Glory in Giza” في مصر، مع بث حصري عالمي عبر منصة DAZN. 

تركي آل الشيخ المستشار تركي آل الشيخ السعودية الأهرامات

