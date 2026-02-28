السفارة الروسية بالأردن تحذر مواطنيها على خلفية التصعيد العسكري بالمنطقة

دعت سفارة روسيا في عمّان، المواطنين الروس في الأردن إلى توخي الحيطة والحذر، على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وشددت السفارة، في بيان لها، على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، والابتعاد عن التنقلات البعيدة، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الأردنية المختصة.

ونبّهت السفارة المواطنين إلى ضرورة البقاء في أماكن الإقامة فور سماع صفارات الإنذار، والتوقف عن التحرك في المدن، مع الاحتفاظ بهاتف محمول مشحون للطوارئ.

كما دعت السفارة، الروس، سواء القادمين بغرض السياحة أو الزيارة المؤقتة، إلى التواصل مع القسم القنصلي في عمان عبر البريد الإلكتروني للتسجيل، أو استخدام رقم الطوارئ المخصص لذلك.

وأشارت إلى استمرار عمل القنصلية بشكل طبيعي.

وفي ظل التطورات الراهنة، أوصت السفارة بمتابعة حالة الرحلات الجوية عبر موقع مطار الملكة علياء الدولي وشركات الطيران، نظراً لاحتمال حدوث تغييرات أو تأخيرات.

وأكدت أنها ستوافي الرعايا بأي مستجدات عبر صفحاتها الرسمية.