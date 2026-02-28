قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
جامعة العاصمة تستضيف "مايكروسوفت" لتعزيز التجربة التعليمية وتطوير قدرات الطلاب

حسام الفقي

تستقبل جامعة العاصمة يوم الإثنين المقبل، في إطار حرصها على تطوير التجربة التعليمية وتعزيز قدرات طلابها وأعضاء هيئة التدريس، ممثلي شركة مايكروسوفت العالمية لأول مرة داخل الحرم الجامعي، حيث يلتقي ممثلي الشركة العالمية، مع الطلاب في منطقة الشعار وأمام البوابة الرئيسية.

تأتي هذه الزيارة بهدف التواصل المباشر مع الطلاب والتعريف بأحدث الخدمات التقنية التي تقدمها الشركة، والتي تتيح لكل طالب وأستاذ الاستفادة من أدوات حديثة تساعد على تحقيق أفضل أداء أكاديمي وبحثي.  

وتتضمن الفعالية، عرضًا شاملاً للخدمات التعليمية والتقنية التي توفرها مايكروسوفت، بالإضافة إلى فرصة مميزة للطلاب للحصول على امتحانات معتمدة دوليًا دون رسوم إضافية، مما يعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والدولي.  

وصرّح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، بأن استضافة مايكروسوفت داخل الحرم الجامعي تمثل خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الكامل في التعليم، وتفتح آفاقًا جديدة أمام طلابنا للاستفادة من أحدث التقنيات العالمية بما يواكب متطلبات العصر."

من جانبه، أكد الدكتور عمرو السيد مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة "أن التعاون مع مايكروسوفت يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية حديثة، حيث سيتم تفعيل خدمات تقنية متطورة تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي."  

بهذا الحدث، تواصل جامعة العاصمة تعزيز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في مصر، من خلال فتح أبوابها أمام الشراكات العالمية التي تدعم الابتكار وتطوير التعليم.

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

