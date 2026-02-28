جامعة العاصمة تستضيف "مايكروسوفت" لتعزيز التجربة التعليمية وتطوير قدرات الطلاب

تستقبل جامعة العاصمة يوم الإثنين المقبل، في إطار حرصها على تطوير التجربة التعليمية وتعزيز قدرات طلابها وأعضاء هيئة التدريس، ممثلي شركة مايكروسوفت العالمية لأول مرة داخل الحرم الجامعي، حيث يلتقي ممثلي الشركة العالمية، مع الطلاب في منطقة الشعار وأمام البوابة الرئيسية.

تأتي هذه الزيارة بهدف التواصل المباشر مع الطلاب والتعريف بأحدث الخدمات التقنية التي تقدمها الشركة، والتي تتيح لكل طالب وأستاذ الاستفادة من أدوات حديثة تساعد على تحقيق أفضل أداء أكاديمي وبحثي.

وتتضمن الفعالية، عرضًا شاملاً للخدمات التعليمية والتقنية التي توفرها مايكروسوفت، بالإضافة إلى فرصة مميزة للطلاب للحصول على امتحانات معتمدة دوليًا دون رسوم إضافية، مما يعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والدولي.

وصرّح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، بأن استضافة مايكروسوفت داخل الحرم الجامعي تمثل خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الكامل في التعليم، وتفتح آفاقًا جديدة أمام طلابنا للاستفادة من أحدث التقنيات العالمية بما يواكب متطلبات العصر."

من جانبه، أكد الدكتور عمرو السيد مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة "أن التعاون مع مايكروسوفت يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية حديثة، حيث سيتم تفعيل خدمات تقنية متطورة تساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي."

بهذا الحدث، تواصل جامعة العاصمة تعزيز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في مصر، من خلال فتح أبوابها أمام الشراكات العالمية التي تدعم الابتكار وتطوير التعليم.