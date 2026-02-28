قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
اقتصاد

بعد الحرب الإسرائيلية على إيران.. سعر الذهب مساء اليوم 28-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 28-2-2026 بمعدلات غير مسبوقة وذلك نتيجة لتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب بمعدلات غير مسبوقة مسجلًا زيادة وصلت لـ 325 جنيه على الأقل .

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7325 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8371 جنيه للشراء و 8257 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو  7674 جنيه للشراء و 7569 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 7325 جنيه للشراء و7225 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وص سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6278 جنيه للشراء و 6193 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 58.6 ألف جنيه للشراء و 57.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5280 دولار للشراء و 5287 دولار للبيع.

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
نوران ماجد
احمد مالك وهدي المفتي
نشرة المرأة والمنوعات
