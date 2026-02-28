قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
اقتصاد

الساعة 12ص/ سعر عيار 18 اليوم 27-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر أوسط أعيرة الذهب في مصر ثباتا مع أول تعاملات اليوم الجمعة 27-2-2026؛ داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث أوسط عيار ذهب

وأظهر آخر تحديث سجله سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5970 جنيه للشراء و 5927 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

استقرار الذهب

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم  على مستوى محلات الصاغة.

الذهب ثابت

وأظهر سعر المشغولات الذهبية؛ ثباتًا من دون تغيير بمعظم الأعيرة الذهبية من دون تغيير.

سعر الذهب

تحرك المعدن الأصفر

قبل انتهاء تعاملات مساء أمس سجل سعر  جرام الذهب  زيادة مقدارها  15 جنيه في معظم محلات الصاغة .

أسعار الذهب الآن

تحركات الذهب

وشهد سعر جرام الذهب في مصر حالة من التذبذب ليصعد مقدار 160 جنيه داخل محلات الصاغة وبمعظم الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6965 جنيه .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو7960 جنيه للشراء و 7903 جنيه للبيع .

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7296 جنيه للشراء و 7244 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6965 جنيه للشراء و 6915 جنيه للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5970 جنيه للشراء و 5927 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو  55.72 ألف جنيه للشراء و 55.32 ألف جنيه للشراء.

الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5175 دولار للشراء و 5174 دولار للبيع.

انخفاض سعر الذهب

الذهب في السوق العالمي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق المحلية والبورصات العالمية خلال تعاملات أمس ، مدفوعة بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل تطورات جيوسياسية مهمة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

تحركات محدودة ضمن نطاق أسبوعي

يتداول الذهب عالميًا بميل طفيف نحو الصعود، لكنه لا يزال يتحرك داخل نطاق تداولات الأسبوع، في ظل حذر واضح قبل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

وفي السوق الأوروبية، ارتفعت الأسعار لليوم الثاني على التوالي، مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، مع تنامي الإقبال على المعدن كملاذ آمن، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الغموض المرتبط بالسياسات التجارية الأمريكية.

ويعكس هذا الأداء حالة من التردد لدى المتعاملين، إذ توازن الأسواق بين دعم المخاطر الجيوسياسية للذهب من جهة، وضغوط السياسة النقدية الأمريكية من جهة أخرى.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب سعر المشغولات الذهبية

