وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، باهتمام بالغ أوضاع المواطنين المصريين في المنطقة وحالة البعثتين المصريتين فى كل من طهران وتل أبيب، وذلك على خلفية التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

وأجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سلسلة اتصالات صباح اليوم مع رؤساء البعثات المصرية في المنطقة للاطمئنان على سلامة أبناء الجاليات المصرية.

ووجه عبد العاطي، برفع حالة الاستعداد القصوى بالبعثات المصرية، واستمرار المتابعة الحثيثة لأوضاع أبناء الجالية على مدار الساعة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية القنصلية اللازمة.

وتحث وزارة الخارجية أبناء الجاليات المصرية فى المنطقة بتوخى الحذر والحيطة والبقاء على تواصل دائم ومستمر مع السفارات والقنصليات المصرية، والالتزام بكافة التعليمات التى تصدرها سلطات الدول المقيمين بها.

واطمأنت وزارة الخارجية من خلال سفارات جمهورية مصر العربية وقنصلياتها بالمنطقة على أحوال المصريين فى المنطقة ولم يتم تسجيل اية إصابات او ضحايا بينهم حتى تاريخه فى ظل التصعيد العسكرى الراهن، وستواصل متابعة تطورات الأوضاع اولاً بأول.