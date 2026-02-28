رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري

أعلنت وكالة رويترز عن مصادر، مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجمات على قواعد ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لن تتوقف.

ومن جانب آخر، صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوسائل إعلام عربية قائلاً: "إن ردنا على العدوان المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل مستمر، ولا يوجد حد زمني محدد له. خياراتنا للرد واسعة ومتنوعة، وقد تطول الحرب".

وأضاف: "لن تتحقق أحلام إسرائيل، ولن يمر أي هجوم على قادتنا السياسيين دون رد، وجميع الأهداف السياسية الآن ضمن نطاق ردنا".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال وقيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنه رصد وابلا صاروخيا جديدا من إيران، و من المتوقع تلقي تنبيهات في المناطق التالية خلال الدقائق القادمة: لخيش، يهودا، سهل يهودا، شارون، دان، اليركون، السهل، السامرة، البقاع، والقدس.

إسرائيل تفعل أجهزة الإنذار للتحذير من الصواريخ:

وأضاف جيش الاحتلال، أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار التي تحذر من إطلاق الصواريخ والقذائف في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، بما في ذلك كتلة دان، والسهل الساحلي، والقدس، وشارون، والضفة الغربية، وكذلك في السامرة.