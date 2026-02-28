أستاذ بكلية أصول الدين: القرآن الكريم وضع منهجًا متكاملًا لبناء الإنسان والمجتمع

قال الدكتور مجدي عبد الغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم وضع منهجًا متكاملًا لبناء الإنسان والمجتمع، قائمًا على التخصص، وزيادة الإيمان، وحسن الأدب مع الله تعالى في الرخاء والشدة.

وأضاف الدكتور مجدي عبد الغفار، خلال برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد، أن قوله تعالى: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم»، يؤكد أن الله سبحانه وتعالى وزع المواهب والقدرات بين الناس، فلكل إنسان استعداد وتخصص، فمنهم الطبيب والمهندس والعالم في الدين، مشددًا على أن إتقان التخصص يجعل الإنسان عونًا لغيره في عمارة الحياة.

وأوضح أن من الآيات التي تلفت الانتباه كذلك قوله تعالى: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون»، مبينًا أن قراءة القرآن الكريم والمداومة عليه تزيد الإيمان في القلوب، مستشهدًا بقوله تعالى: «وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا»، داعيًا إلى ربط الناس بكتاب الله تلاوةً وتدبرًا.

وأشار إلى ختام سورة التوبة بقوله تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم»، مؤكدًا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المنن على الأمة، وأن على المسلم إذا أعرض عنه الناس أو لم يستجيبوا لدعوته أن يردد: «حسبي الله»، لأن الله هو المعين والمثيب.

وتطرق إلى ما ورد في سورة يونس، لافتًا إلى أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إنذارًا وبشارة للمؤمنين، وأن السلام هو تحية أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، مستشهدًا بقوله تعالى: «دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين».

وحذر أستاذ أصول الدين من استعجال الشر عند الغضب، كأن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله، واصفًا ذلك بأنه سوء أدب مع الله، ومشبهًا هذا السلوك بمسلك الكفار الذين كانوا يستعجلون العذاب تهكمًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولكن الله يمهل».