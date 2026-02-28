من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن هاتفيًا على صحة شيخ الأزهر

أجرى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته عقب الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا، معربًا عن خالص أمنياته له بالشفاء والتعافي.

ومن جانبه، أعرب شيخ الأزهر الشريف عن تقديره ومحبتِه للدكتور القس أندريه زكي، مشيدًا بهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح المحبة الحقيقية والمودة بين المصريين.

ويتواجد الدكتور القس أندريه زكي حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، برفقة وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك للمشاركة في عدد من اللقاءات والفعاليات الدولية.