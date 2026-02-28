تركي آل شيخ يبحث عن ضيف حلقة «حياة كريمة»

كشف المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عن رغبته في الوصول لضيف حلقة برنامج حياة كريمة، عامل سمكرة السيارات الذي يجوب الشوارع حاملاً أدواته البسيطة على عجلة بحثًا عن رزق يومه.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على “فيسبوك”: “يا ليت صاحب الصورة يتواصل مع الأخ حمادة إسماعيل وشكراً”.

مساعدة أهل غزة

وروى الرجل في البرنامج أنه أنهى للتو عملًا حصل مقابله على 200 جنيه، وأن عليه دينًا بقيمة 300 جنيه، لكنه رغم ضيق حاله عبّر عن رغبته في مساعدة أهل غزة، قائلاً: "إخواتنا وأهلنا".

وعندما سأل المذيع إن كان سيشارك في التبرع، أبدى العامل استعداده للتبرع بمائة جنيه، رغم أن ما تبقى لديه من مال لا يتجاوز 30 أو 40 جنيهًا.

أولوية العطاء لأهل غزة

وأكد الرجل أن أولوية العطاء لأهل غزة، مع ثقته أن الله سيرزقه عملًا آخر يوفر له المال.

وفي مفاجأة مؤثرة، قدّم له المذيع مظروفًا ماليًا يحتوي على 20 ألف جنيه، ما دفع العامل إلى البكاء متأثرًا، وقال: "العطاء بتاع ربنا.. الحمد لله"، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتيح له زيارة ابنه الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ أربعة أسابيع، وهو لم يتمكن من زيارته بسبب ضيق الحال.