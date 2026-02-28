قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
تركي آل شيخ يبحث عن ضيف حلقة «حياة كريمة»

عامل سمكرة السيارات
عامل سمكرة السيارات
سارة عبد الله

كشف المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عن رغبته في الوصول لضيف حلقة برنامج حياة كريمة، عامل سمكرة السيارات الذي يجوب الشوارع حاملاً أدواته البسيطة على عجلة بحثًا عن رزق يومه.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على “فيسبوك”: “يا ليت صاحب الصورة يتواصل مع الأخ حمادة إسماعيل وشكراً”.

مساعدة أهل غزة

وروى الرجل في البرنامج أنه أنهى للتو عملًا حصل مقابله على 200 جنيه، وأن عليه دينًا بقيمة 300 جنيه، لكنه رغم ضيق حاله عبّر عن رغبته في مساعدة أهل غزة، قائلاً: "إخواتنا وأهلنا".

وعندما سأل المذيع إن كان سيشارك في التبرع، أبدى العامل استعداده للتبرع بمائة جنيه، رغم أن ما تبقى لديه من مال لا يتجاوز 30 أو 40 جنيهًا.

 

أولوية العطاء لأهل غزة

 وأكد الرجل أن أولوية العطاء لأهل غزة، مع ثقته أن الله سيرزقه عملًا آخر يوفر له المال.

وفي مفاجأة مؤثرة، قدّم له المذيع مظروفًا ماليًا يحتوي على 20 ألف جنيه، ما دفع العامل إلى البكاء متأثرًا، وقال: "العطاء بتاع ربنا.. الحمد لله"، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتيح له زيارة ابنه الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ أربعة أسابيع، وهو لم يتمكن من زيارته بسبب ضيق الحال.

برنامج حياة كريمة تركي آل الشيخ فيسبوك

