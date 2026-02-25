مُسنة تبيع السُّبح في شوارع القاهرة تفوز بـ20 ألف جنيه من برنامج حياة كريمة

واصل برنامج حياة كريمة جولاته الميدانية داخل المحافظات، بحثًا عن الحالات الأشد احتياجًا لدعمها ومساندتها، حيث حلت حلقة اليوم من محافظة القاهرة، والتقى فريق البرنامج بسيدة مسنة تبلغ من العمر 77 عامًا، تفترش أحد الشوارع لبيع “السُّبح” لتتمكن من الإنفاق على ابنتها في مرحلة التعليم.

احتياجات المعيشة

وخلال اللقاء، روت السيدة تفاصيل رحلتها مع العمل بعد وفاة زوجها منذ سنوات، مؤكدة أنها لم تجد أمامها سوى النزول يوميًا إلى الشارع رغم كبر سنها وظروفها الصحية الصعبة، موضحة أنها تتحصل على نحو 60 جنيهًا يوميًا بالكاد تكفي احتياجات المعيشة.



وقالت السيدة إن أعظم ما تتمناه هو أن يمنّ الله عليها بالشفاء، مؤكدة أن “الصحة أجمل من كنوز الدنيا”، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الجلوس في المنزل لأن ابنتها ما زالت في مرحلة التعليم وتحتاج إلى مصروفاتها اليومية.



وفي لحظة مؤثرة، أعلن البرنامج فوزها بمبلغ 20 ألف جنيه مقدمة من مؤسسة “حياة كريمة”، لتغمرها الدموع وترفع يديها إلى السماء قائلة: “ياه يا ربي دا إنت بتحبني خالص خالص خالص”.

براءة امتزجت بالدهشة

ووجهت السيدة سؤالًا عفويًا إلى المذيع قائلة: “بقول لحضرتك أيه.. أنا كل ما أعاوز حاجة ربنا بيدهالي ليه؟”، ليرد عليها: “ربنا بيحبك يا حاجة”، فتعاود السؤال ببراءة امتزجت بالدهشة: “والله يعني أنا ربنا بيحبني يا أستاذ يا باشا؟”.

