عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
توك شو

مُسنة تبيع السُّبح في شوارع القاهرة تفوز بـ20 ألف جنيه من برنامج حياة كريمة

الفائزة
الفائزة
محمد البدوي

واصل برنامج حياة كريمة جولاته الميدانية داخل المحافظات، بحثًا عن الحالات الأشد احتياجًا لدعمها ومساندتها، حيث حلت حلقة اليوم من محافظة القاهرة، والتقى فريق البرنامج بسيدة مسنة تبلغ من العمر 77 عامًا، تفترش أحد الشوارع لبيع “السُّبح” لتتمكن من الإنفاق على ابنتها في مرحلة التعليم.

 احتياجات المعيشة

وخلال اللقاء، روت السيدة تفاصيل رحلتها مع العمل بعد وفاة زوجها منذ سنوات، مؤكدة أنها لم تجد أمامها سوى النزول يوميًا إلى الشارع رغم كبر سنها وظروفها الصحية الصعبة، موضحة أنها تتحصل على نحو 60 جنيهًا يوميًا بالكاد تكفي احتياجات المعيشة.


وقالت السيدة إن أعظم ما تتمناه هو أن يمنّ الله عليها بالشفاء، مؤكدة أن “الصحة أجمل من كنوز الدنيا”، مشيرة إلى أنها لا تستطيع الجلوس في المنزل لأن ابنتها ما زالت في مرحلة التعليم وتحتاج إلى مصروفاتها اليومية.


وفي لحظة مؤثرة، أعلن البرنامج فوزها بمبلغ 20 ألف جنيه مقدمة من مؤسسة “حياة كريمة”، لتغمرها الدموع وترفع يديها إلى السماء قائلة: “ياه يا ربي دا إنت بتحبني خالص خالص خالص”.

براءة امتزجت بالدهشة

ووجهت السيدة سؤالًا عفويًا إلى المذيع قائلة: “بقول لحضرتك أيه.. أنا كل ما أعاوز حاجة ربنا بيدهالي ليه؟”، ليرد عليها: “ربنا بيحبك يا حاجة”، فتعاود السؤال ببراءة امتزجت بالدهشة: “والله يعني أنا ربنا بيحبني يا أستاذ يا باشا؟”.
 

حياة كريمة برنامج حياة كريمة التعليم الصحة

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

كينيث سيماكولا

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

مفاعل نووي

إشعاع تشيرينكوف.. ما سر اللون الأزرق المتوهج في المفاعلات النووية؟

سمكة بأربع عيون

سمكة بأربع عيون تعود للحياة بعد نصف مليار سنة.. اكتشاف يعيد كتابة تاريخ الفقاريات

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

