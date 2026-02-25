للعام الثالث.. "مكافحة الإدمان" و"حياة كريمة" تطلقان قافلة توعية بالمناطق المطورة في الجيزة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع محافظة الجيزة ومؤسسة "حياة كريمة" للعام الثالث، قافلة توعوية تجوب المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" حدائق أكتوبر " للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة ، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وبمشاركة وزارات الأوقاف والثقافة ومجلس أمناء حدائق أكتوبر ، ويأتي ذلك ضمن قوافل السعادة التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" وتجوب المحافظات المختلفة.

تضمنت القافلة التوعوية أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وندوات دينية للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ،حيث يتم تنفيذ أنشطة لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة ، كما تم تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية متعددة للأطفال تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وخطورة التدخين.

كما تضمنت الأنشطة للأطفال لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن ، كما تم تنظيم إفطار جماعي لعدد أكثر من 1500 شخص بمنطقة " حدائق أكتوبر ، "وتوزيع لعب للأطفال مرتبطة برفع وعيهم بأضرار التدخين .

ويحرص صندوق مكافحة الإدمان على استمرار تكثيف برامج التوعية حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة حول كيفية الوقاية من الإدمان لزيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة ، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، من خلال حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ،وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بالمراكز العلاجية التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن.