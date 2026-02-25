قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
توك شو

سحر الإبراشي تكشف تفاصيل محاولة اغتيالها.. وتفاصيل جديدة بشأن "حياة كريمة".. أخبار التوك شو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وائل عبدالعزيز يكشف حقيقة الخلاف بين ياسمين وعمرو محمود ياسين.. فيديو

حسم الفنان وائل عبد العزيز الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول وجود خلافات بين شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسلها الحالي "وننسى اللي كان"، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026، مؤكدًا أن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح وائل عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج احنا لبعض على قناة صدى البلد، أن السوشيال ميديا تصنع أحيانًا صراعات من أجل تحقيق التفاعل وإثارة الجدل، قائلاً إن الضجة الإعلامية أصبحت وسيلة لزيادة الانتشار، من خلال ترويج أخبار عن خلافات وردود متبادلة بين الفنانين.


بين الإيمان والكفر.. لماذا رفضت ابنة النبي التخلي عن زوجها المشرك؟

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن أبو العاص بن الربيع زوج السيدة زينب بنت النبي كان على الشرك بينما كانت هي قد آمنت بما أُنزل على والدها، فاجتمع في بيت واحد الإيمان والكفر.

وقالت أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أبا العاص منع زينب من الهجرة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت معه، في حين خرج النبي ببعض أهل بيته، ومنهم السيدة فاطمة الزهراء، والسيدة سودة بنت زمعة، والسيدة عائشة بنت أبي بكر، بينما ظلت زينب مع زوجها حبًا له، وكان لهما من الأبناء أمامة وولد آخر، إضافة إلى حمل ثالث.


ناقد رياضي: الزمالك يتصدر الدوري.. والمنافسة على اللقب بين الأهلي وبيراميدز

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد أن نادي الزمالك حقق فوزًا مهما على فريق زد، مشيرًا إلى أن الزمالك أصبح في صدارة الدوري ويقدم مباريات قوية بفضل امتلاكه لاعبين مميزين.

وخلال مداخلة في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلاميان أحمد دياب وروان أبو العينين، أوضح الناقد الرياضي إسلام فؤاد، أن الزمالك لا يعتمد على الناشئين كما يردد البعض.


22 ألف مشروع.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن "حياة كريمة"

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تضمنت توفير مخصصات مالية إضافية وسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنه ووفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة، سيتم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع التأكيد على الإسراع في التنفيذ تمهيدًا لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة في أقرب وقت ممكن، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.

بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي

قالت الفنانة يارا السكري، إنّ التعاون مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي" جاء بعد تجربة مشتركة ناجحة في مسلسل "فهد البطل"، مؤكدة أن العلاقة المهنية بينهما تتميز بالانسجام الكبير والدعم المتبادل، ما منحها راحة كبيرة أثناء التصوير وعدم الشعور بالقلق على أدائها الفني: "بيننا كيميا رهيبة، وبرتاح جدا في التعامل معاه، ومبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل معاه".

وأضافت في حوارها مع الإعلامية سارة سراج، ببرنامج "الإبداع في مصر"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المخرج محمد عبد السلام يقدم لها تعليمات مستمرة أثناء التصوير لتوجيه شخصية "روح" بطريقة دقيقة.

«اتصالات النواب» تكشف تفاصيل قانون الأطفال والسوشيال ميديا في مصر | فيديو
 

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنّ لجنة الاتصالات استكملت مناقشة مشروع قانون تنظيم وتقنين استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، وذلك ضمن جهود البرلمان بالتعاون مع الحكومة لتطوير إطار تشريعي يحمي النشء من المخاطر الرقمية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الاجتماع حضره عدد من الوزراء، من بينهم وزير الأوقاف ووزيرة الثقافة، واستمر لأكثر من ثلاث ساعات لمناقشة تفاصيل القانون وآلية تنفيذه.

ناقد فني: البطل الشعبي يُواصل أسر قلوب الجمهور رغم تكراره في دراما رمضان

قال أندرو محسن، الناقد الفني، إنّ شخصية البطل الشعبي لا تزال تحتفظ بجاذبيتها لدى الجمهور رغم تكرارها عبر المواسم الرمضانية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين محمد جاد وآية الكفوري، مقدمي برنامج "رمضان القاهرة" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السبب الرئيس يكمن في قرب البطل من الناس، فهو غالبًا ينحدر من بيئة شعبية ويخوض رحلة صعود أو انتقام تعكس صراعات مألوفة للمشاهدين، مما يعزز الفضول لمعرفة مصيره في الحلقات الأولى.

سحر الإبراشي تكشف تفاصيل محاولة اغتيالها: سيارة مسروقة وسلاح بكاتم صوت | فيديو

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال، مؤكدة أن طبيعة عمل زوجها الإعلامي أدخلته في صراعات عدة، لا سيما مع تيارات الإسلام السياسي، وهو ما انعكس على حياتهما بشكل مباشر.

وخلال استضافتها في برنامج «لازم يتشاف» الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أوضحت أن الواقعة بدأت بإبلاغها من قِبل حارس الفيلا بوجود شخص يدّعي أنه مندوب من المحكمة ويرغب في تسليم أوراق خاصة بإحدى القضايا. وأشارت إلى أنها تعاملت بحذر، واطلعت على بطاقة تعريفه، قبل أن يتبين لاحقًا أن الكارنيه الذي يحمله مزور.

وأضافت أنها تواصلت فورًا مع زوجها، الذي طالبها بعدم استلام أي مستندات، وطلب توجيه الشخص إلى مكتبه في منطقة الدقي. ولفتت إلى أن الرجل كان يحمل حقيبة سوداء وتبدو عليه علامات الارتباك، كما اكتشف الحارس لاحقًا وجود شخص آخر ينتظره داخل سيارة ظلت تتحرك في محيط الفيلا.

 انخفاض مرتقب بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة تضرب هذه المناطق.. والأرصاد تكشف التفاصيل


أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إستمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية المعتدلة والمنخفضة فى درجات حرارتها، وبالتالي استمرار إعتدال الأجواء وإنخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأجواء اليوم شتوية، ودرجات الحرارة نهارا تعتبر حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تكون 21 درجة مئوية، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي الطقس ما بين مائل للدفي لدافئ نهارا فى معظم محافظات الجمهورية، والاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون ما بين ال19 إلى 20 درجة مئوية، حتي محافظات الصعيد تصل ما بين ال24 إلى 25.

