مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
بين الحرب والتفاوض.. هل اقتربت الضربة الأمريكية على إيران؟
تأييد براءة التيك توكر لوشا في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
ستارمر يوجه حكومته بالتوقف عن عرقلة المساعدات ومنع عمل المنظمات الأهلية بغزة
وائل عبدالعزيز يكشف حقيقة الخلاف بين ياسمين وعمرو محمود ياسين.. فيديو

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
البهى عمرو

حسم الفنان وائل عبد العزيز الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول وجود خلافات بين شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسلها الحالي "وننسى اللي كان"، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026، مؤكدًا أن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح وائل عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج احنا لبعض على قناة صدى البلد، أن السوشيال ميديا تصنع أحيانًا صراعات من أجل تحقيق التفاعل وإثارة الجدل، قائلاً إن الضجة الإعلامية أصبحت وسيلة لزيادة الانتشار، من خلال ترويج أخبار عن خلافات وردود متبادلة بين الفنانين.

وأضاف أن الجمهور بطبيعته ينجذب للأخبار المثيرة، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة أصبحت جزءًا من النجاح في الوسط الفني، لافتًا إلى أنهم يتعاملون مع مثل هذه الشائعات بروح من الضحك.

وذكر وائل، شائعة ترددت سابقًا عن وجود خلاف بين ياسمين عبد العزيز ومحمد رمضان، قبل أن يتفاجأ الجميع بظهورهما سويًا في أحد المهرجانات وهما يتبادلان الحديث والضحك ويجلسان بجانب بعضهما.

كما نفى وائل عبد العزيز ما أثير بشأن وجود خلاف شخصي بينه وبين شقيقته، مؤكدًا أن العلاقة بينهما طبيعية.

وائل عبد العزيز عمرو محمود ياسين الفنان وائل عبد العزيز ياسمين عبد العزيز

