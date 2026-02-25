وائل عبدالعزيز يكشف حقيقة الخلاف بين ياسمين وعمرو محمود ياسين.. فيديو

حسم الفنان وائل عبد العزيز الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول وجود خلافات بين شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسلها الحالي "وننسى اللي كان"، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026، مؤكدًا أن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح وائل عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج احنا لبعض على قناة صدى البلد، أن السوشيال ميديا تصنع أحيانًا صراعات من أجل تحقيق التفاعل وإثارة الجدل، قائلاً إن الضجة الإعلامية أصبحت وسيلة لزيادة الانتشار، من خلال ترويج أخبار عن خلافات وردود متبادلة بين الفنانين.

وأضاف أن الجمهور بطبيعته ينجذب للأخبار المثيرة، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة أصبحت جزءًا من النجاح في الوسط الفني، لافتًا إلى أنهم يتعاملون مع مثل هذه الشائعات بروح من الضحك.

وذكر وائل، شائعة ترددت سابقًا عن وجود خلاف بين ياسمين عبد العزيز ومحمد رمضان، قبل أن يتفاجأ الجميع بظهورهما سويًا في أحد المهرجانات وهما يتبادلان الحديث والضحك ويجلسان بجانب بعضهما.

كما نفى وائل عبد العزيز ما أثير بشأن وجود خلاف شخصي بينه وبين شقيقته، مؤكدًا أن العلاقة بينهما طبيعية.