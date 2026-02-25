وائل عبد العزيز: أحمد عز هنأني وعمرو سعد دعمني عن دوري في وننسى اللي كان

أكد الفنان وائل عبد العزيز أنه تلقى رسالة تهنئة من الفنان أحمد عز بسبب دوره في مسلسل وننسى اللي كان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج إحنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، أنه سعيد بهذه الرسالة، ووجّه الشكر لأحمد عز على دعمه واهتمامه.

ولفت إلى أن أحمد عز من النجوم الملتزمين، إذ يحرص على النوم مبكرًا ولا يشارك في الحفلات أو المناسبات الليلية.

وأشار أيضًا إلى أن الفنان عمرو سعد وجّه له التهنئة على مشاركته في موسم رمضان ودوره في المسلسل، موضحًا أن عمرو سعد مثقف ويحب القراءة، ويعمل على تطوير نفسه باستمرار، ويقدم عملًا مميزًا خلال الموسم الرمضاني الحالي.