وننسى اللي كان الحلقة 6.. كريم فهمي يقـ تل أحمد سعيد عبد الغني

طرحت منصة شاهد الحلقة السادسة من مسلسل ”وننسى اللي كان" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، منها قيام شيرين رضا بمصارحة مديرة أعمالها انها قامت بدعم الشخص الذي تحبه بمبلغ مالي كبير في بداية مشواره العملي حتي يبدأ مشروعه ويكون علي نفس مستواها المادي.

كما قام أحمد سعيد عبد الغني بضرب ياسمين عبد العزيز مما جعلها تستغيث بحارسها الشخصي، وأثناء دفاعه عنها، قتله بشكل خطأ.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.