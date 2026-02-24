طيران الرياض يعلن القاهرة ثاني وجهاته الإقليمية ضمن شبكة الربط الجوي

أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة، اختيار القاهرة ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، من خلال إطلاق رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار القاهرة الدولي.

وتعزز هذه الخطوة الإستراتيجية، بحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، حضور طيران الرياض على أحد أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحامًا في العالم، مقدمًا للضيوف تجربة سفر بمعايير عالمية على متن طائراته الحديثة من طراز بوينج دريملاينر (B787-9)، التي تجمع الكفاءة التشغيلية المتقدمة، والتقنيات الرقمية الحديثة، ومستويات استثنائية من الراحة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوجلاس: "يمثل إطلاق القاهرة وجهةً ثالثة لنا بعد لندن ودبي خطوة جديدة في مسيرتنا نحو ربط الرياض بالعالم، وربط العالم بالرياض".

وأشار إلى أن إطلاق رحلات القاهرة يأتي في إطار استراتيجية طيران الرياض الرامية إلى ترسيخ مكانة الرياض مركزًا عالميًا للطيران، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ظل رؤية 2030؛ لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للسياحة والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط الجوي مع مختلف دول العالم.

ويُعد هذا الإطلاق تحقيقًا لخطة الناقل التشغيلية "المسار نحو الانطلاق"، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستعداد الأمثل لانطلاق الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد طيران الرياض لاستقبال طائراته لبدء رحلاته الدولية إلى لندن، ودبي، ثم القاهرة؛ لتكون ثالث وجهاته.

وتعكس مؤشرات حركة السفر بين الرياض والقاهرة الأهمية الإستراتيجية لهذا المسار؛ في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية والسياحية الوثيقة التي تجمع البلدين، حيث وصل عدد المسافرين بين العاصمتين إلى 2.7 مليون مسافر.

وتؤكد البيانات استمرار النمو المتسارع في حركة السفر بين مصر و المملكة ، حيث تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمسافرين المغادرين من مطارات المملكة، فيما يشكل الزوار المصريون نسبة محورية من إجمالي الزوار إلى المملكة، بما يعزز مكانة هذا الخط ضمن منظومة الربط الإقليمي والدولي.

ويأتي إطلاق الرحلات الجديدة استجابةً مباشرةً لهذا الطلب المتنامي على السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة، مع تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الضيوف المسافرين.

يُذكر أن طيران الرياض يواصل تنفيذ خطة الربط الجوي لوجهاته بوتيرة متسارعة، مستهدفًا الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.