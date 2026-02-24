قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة سابع يوم من رمضان | بث مباشر
رامز ليفل الوحش .. ماجد المصري يضرب رامز جلال علقة موت
أخبار العالم

طيران الرياض يعلن القاهرة ثاني وجهاته الإقليمية ضمن شبكة الربط الجوي

أ ش أ

أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة، اختيار القاهرة ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، من خلال إطلاق رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار القاهرة الدولي.

وتعزز هذه الخطوة الإستراتيجية، بحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، حضور طيران الرياض على أحد أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحامًا في العالم، مقدمًا للضيوف تجربة سفر بمعايير عالمية على متن طائراته الحديثة من طراز بوينج دريملاينر (B787-9)، التي تجمع الكفاءة التشغيلية المتقدمة، والتقنيات الرقمية الحديثة، ومستويات استثنائية من الراحة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوجلاس: "يمثل إطلاق القاهرة وجهةً ثالثة لنا بعد لندن ودبي خطوة جديدة في مسيرتنا نحو ربط الرياض بالعالم، وربط العالم بالرياض".

وأشار إلى أن إطلاق رحلات القاهرة يأتي في إطار استراتيجية طيران الرياض الرامية إلى ترسيخ مكانة الرياض مركزًا عالميًا للطيران، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ظل رؤية 2030؛ لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للسياحة والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط الجوي مع مختلف دول العالم.

ويُعد هذا الإطلاق تحقيقًا لخطة الناقل التشغيلية "المسار نحو الانطلاق"، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستعداد الأمثل لانطلاق الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد طيران الرياض لاستقبال طائراته لبدء رحلاته الدولية إلى لندن، ودبي، ثم القاهرة؛ لتكون ثالث وجهاته.

وتعكس مؤشرات حركة السفر بين الرياض والقاهرة الأهمية الإستراتيجية لهذا المسار؛ في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية والسياحية الوثيقة التي تجمع البلدين، حيث وصل عدد المسافرين بين العاصمتين إلى 2.7 مليون مسافر.

وتؤكد البيانات استمرار النمو المتسارع في حركة السفر بين مصر و المملكة ، حيث تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمسافرين المغادرين من مطارات المملكة، فيما يشكل الزوار المصريون نسبة محورية من إجمالي الزوار إلى المملكة، بما يعزز مكانة هذا الخط ضمن منظومة الربط الإقليمي والدولي.

ويأتي إطلاق الرحلات الجديدة استجابةً مباشرةً لهذا الطلب المتنامي على السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة، مع تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الضيوف المسافرين.

يُذكر أن طيران الرياض يواصل تنفيذ خطة الربط الجوي لوجهاته بوتيرة متسارعة، مستهدفًا الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

وزيرة التنمية المحلية

شركة سكاتك النرويجية تعزز مشروعات الطاقة الجديدة بمحافظات مصر

الهلال الأحمر

في 6 رمضان.. هلال الخير تقيم موائد الإفطار وتوزع السلال الغذائية على الأسر المصرية والفلسطينية المتعففة

الارصاد

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة وشبورة كثيفة غداً.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

