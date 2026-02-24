قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا للشبكة القومية للسكتة الدماغية، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، وذلك بمستشفى العاصمة الجديدة على هامش افتتاح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بالمستشفى.

جهود الوقاية والتوعية بالسكتة الدماغية

وأكد الوزير أهمية التوسع في جهود الوقاية والتوعية بالسكتة الدماغية والأمراض المؤدية إليها، إلى جانب توفير أماكن مجهزة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مشدداً على أن إنقاذ مريض وإعادته إلى حياته الطبيعية عمل إنساني ووطني لا يُقدر بثمن.

وأوضح أن ما شاهده في وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة يعكس حجم الجهد المبذول، ويؤكد ضرورة التوسع في إنشاء وحدات متخصصة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن كل مستشفى جديد يُنشأ أو يُطور سيضم وحدة متخصصة للسكتة الدماغية.

ولفت إلى أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية تعد من أبرز مشروعات تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتهدف إلى تحقيق تغطية شاملة وعادلة للخدمات على مستوى الجمهورية، موكداً أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، وداعياً إلى الارتقاء بقدرات ومهارات الفرق الطبية من خلال برامج الزمالة المصرية وتوفير أماكن مؤهلة تضمن حصول المريض على الرعاية الكاملة.

ودعا الوزير إلى تعزيز التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة العليا وكافة الجهات المعنية، معرباً عن دعمه الكامل وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل الشبكة، معبراً عن تفاؤله بمستقبل المنظومة في ظل الكفاءات الوطنية المشاركة.

ووجه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة العليا وفرق العمل الطبية بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة الجديدة، مثمناً الجهد المبذول، ومؤكداً أن مصر تمتلك كفاءات طبية قادرة على إحداث فارق حقيقي في صحة المواطنين.
 

وزير الصحة كلية طب قصر العيني اللجنة العليا للشبكة القومية للسكتة الدماغية مستشفى العاصمة وحدة السكتة الدماغية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

رجال طائرة الأهلي

موعد مواجهة الأهلي والترسانة في دوري سوبر رجال الطائرة

كلوب بروج

تشكيل كلوب بروج أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

بطولة دبي للتنس

انطلاقة قوية لبطولة دبي للتنس

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

