وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا للشبكة القومية للسكتة الدماغية، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، وذلك بمستشفى العاصمة الجديدة على هامش افتتاح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بالمستشفى.

جهود الوقاية والتوعية بالسكتة الدماغية

وأكد الوزير أهمية التوسع في جهود الوقاية والتوعية بالسكتة الدماغية والأمراض المؤدية إليها، إلى جانب توفير أماكن مجهزة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مشدداً على أن إنقاذ مريض وإعادته إلى حياته الطبيعية عمل إنساني ووطني لا يُقدر بثمن.

وأوضح أن ما شاهده في وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة يعكس حجم الجهد المبذول، ويؤكد ضرورة التوسع في إنشاء وحدات متخصصة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن كل مستشفى جديد يُنشأ أو يُطور سيضم وحدة متخصصة للسكتة الدماغية.

ولفت إلى أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية تعد من أبرز مشروعات تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتهدف إلى تحقيق تغطية شاملة وعادلة للخدمات على مستوى الجمهورية، موكداً أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، وداعياً إلى الارتقاء بقدرات ومهارات الفرق الطبية من خلال برامج الزمالة المصرية وتوفير أماكن مؤهلة تضمن حصول المريض على الرعاية الكاملة.

ودعا الوزير إلى تعزيز التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة العليا وكافة الجهات المعنية، معرباً عن دعمه الكامل وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل الشبكة، معبراً عن تفاؤله بمستقبل المنظومة في ظل الكفاءات الوطنية المشاركة.

ووجه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة العليا وفرق العمل الطبية بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة الجديدة، مثمناً الجهد المبذول، ومؤكداً أن مصر تمتلك كفاءات طبية قادرة على إحداث فارق حقيقي في صحة المواطنين.

