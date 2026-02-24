قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
أخبار البلد

وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة

عبدالصمد ماهر

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وبناء الجمهورية الجديدة التي تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في الرعاية الصحية.

وأكد الوزير أن الوحدة تمثل نموذجًا رائدًا وقياسيًا في رعاية مرضى السكتة الدماغية، حيث حصلت قبل افتتاحها الرسمي على التصنيف الماسي (Diamond Status) من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، وهو أعلى اعتماد دولي لمراكز التميز في هذا المجال.

وقال إن الافتتاح يأتي ضمن تنفيذ الشبكة القومية للسكتة الدماغية، المشروع الوطني الاستراتيجي الذي يستهدف تغطية شاملة وعادلة للخدمات على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ إجمالي الوحدات الحالية 175 وحدة (113 أولية و62 شاملة)، منها 95 وحدة خارج وزارة الصحة موزعة على الجامعات والقطاع الخاص ووزارات الدفاع والداخلية والطيران المدني وهيئة قناة السويس.

 

الفجوة القومية تقدر بنحو 440 وحدة

وأوضح أن الفجوة القومية تقدر بنحو 440 وحدة، والهدف الوصول إلى 265 وحدة لضمان التوزيع الجغرافي العادل بين جميع المحافظات، خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية، مع اعتماد 58 مركزًا وفق 11 معيارًا قوميًا بالتعاون مع المنظمة العالمية، وإعداد دليل علاجي متكامل يشمل بروتوكولات العلاج ومسار المريض من الطوارئ حتى المتابعة.

وأبرز أن وحدة مستشفى العاصمة الجديدة تعمل وفق مسار متكامل يشمل أقسام الطوارئ، الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، سرير حقن مذيبات الجلطات (RTPA)، وحدة القسطرة المخية، ووحدة إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، مما يضمن سرعة التشخيص والتدخل العلاجي.

ووصف الوزير المستشفى بأنه «درة تاج» المرحلة الأولى من خطة التوسع في إنشاء الوحدات، مشيرًا إلى جاهزية عدد من المستشفيات الأخرى للافتتاح قريبًا، مع توجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية المشاركة في إنشاء وتشغيل الوحدة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير قسم الطوارئ والإنعاش، وتحدث مع المرضى للاطمئنان على سير العمل، ووجه بتوسيع إنشاء الوحدات في محافظات الصعيد شمالًا وجنوبًا ووسطًا، كما تفقد قسم الأشعة، غرفة كنترول القسطرة، وصالة الجيم، موجهًا بربط خدمات علاج السكتة بخط ساخن أو تطبيق إلكتروني لتسريع الاستجابة، وضرورة صيانة الأجهزة الدورية.

رافق الوزير الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعايات العاجلة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية.

وزير الصحة وحدة السكتة الدماغية مستشفى العاصمة الجديدة وزير الصحة والسكان تطوير المنظومة الصحية

التعليم العالي

خالد فودة رئيسا.. انعقاد الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة السادات الأهلية

نفقة الدولة

لعدم التأخير.. الأوراق المطلوبة لمرضى الأورام لقرار علاج على نفقة الدولة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

