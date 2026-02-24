وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وبناء الجمهورية الجديدة التي تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في الرعاية الصحية.

وأكد الوزير أن الوحدة تمثل نموذجًا رائدًا وقياسيًا في رعاية مرضى السكتة الدماغية، حيث حصلت قبل افتتاحها الرسمي على التصنيف الماسي (Diamond Status) من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، وهو أعلى اعتماد دولي لمراكز التميز في هذا المجال.

وقال إن الافتتاح يأتي ضمن تنفيذ الشبكة القومية للسكتة الدماغية، المشروع الوطني الاستراتيجي الذي يستهدف تغطية شاملة وعادلة للخدمات على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ إجمالي الوحدات الحالية 175 وحدة (113 أولية و62 شاملة)، منها 95 وحدة خارج وزارة الصحة موزعة على الجامعات والقطاع الخاص ووزارات الدفاع والداخلية والطيران المدني وهيئة قناة السويس.

الفجوة القومية تقدر بنحو 440 وحدة

وأوضح أن الفجوة القومية تقدر بنحو 440 وحدة، والهدف الوصول إلى 265 وحدة لضمان التوزيع الجغرافي العادل بين جميع المحافظات، خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية، مع اعتماد 58 مركزًا وفق 11 معيارًا قوميًا بالتعاون مع المنظمة العالمية، وإعداد دليل علاجي متكامل يشمل بروتوكولات العلاج ومسار المريض من الطوارئ حتى المتابعة.

وأبرز أن وحدة مستشفى العاصمة الجديدة تعمل وفق مسار متكامل يشمل أقسام الطوارئ، الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، سرير حقن مذيبات الجلطات (RTPA)، وحدة القسطرة المخية، ووحدة إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، مما يضمن سرعة التشخيص والتدخل العلاجي.

ووصف الوزير المستشفى بأنه «درة تاج» المرحلة الأولى من خطة التوسع في إنشاء الوحدات، مشيرًا إلى جاهزية عدد من المستشفيات الأخرى للافتتاح قريبًا، مع توجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية المشاركة في إنشاء وتشغيل الوحدة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير قسم الطوارئ والإنعاش، وتحدث مع المرضى للاطمئنان على سير العمل، ووجه بتوسيع إنشاء الوحدات في محافظات الصعيد شمالًا وجنوبًا ووسطًا، كما تفقد قسم الأشعة، غرفة كنترول القسطرة، وصالة الجيم، موجهًا بربط خدمات علاج السكتة بخط ساخن أو تطبيق إلكتروني لتسريع الاستجابة، وضرورة صيانة الأجهزة الدورية.

رافق الوزير الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعايات العاجلة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية.