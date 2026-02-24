قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى دكرنس العام بعد استحداث خدمات طبية جديدة

همت الحسينى

تفقد الدكتور حموده الجزار  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  مستشفى دكرنس العام، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تفقد  أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الاستقبال، كما تفقد غرف فرز الحالات (الترياج) وغرف التدخلات الجراحية البسيطة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مستوى النظافة العامة داخل الأقسام، والالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

واستمع وكيل الوزارة إلى عدد من المرضى وذويهم بقسم الاستقبال، الذين أشادوا بجهود الفريق الطبي وحسن التعامل وسرعة تقديم الخدمة.

كما وجّه  بسرعة التنسيق لحالة بقسم الإنعاش القلبي الرئوي كانت تحتاج إلى رعاية مركزة، حيث أجرى اتصالًا هاتفيًا بالدكتورة نجلاء فتحي مدير غرفة الطوارئ المركزية بالمديرية، والتي قامت على الفور بتسكين الحالة بإحدى وحدات العناية المركزة المناسبة، بما يضمن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما تفقد  عناية الأطفال، واطمأن على الحالات ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا توفير كافة أوجه الدعم الطبي والعلاجي لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة.

واطلع  على قائمة العمليات الجراحية بالمستشفى، موجّهًا بضرورة زيادة معدل إجراء العمليات، وتفعيل آليات التسويق الإلكتروني للخدمات الطبية بما يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانات المستشفى.

وشملت الجولة تفقد وحدة الأشعة المقطعية، حيث اطلع على بيان بعدد الحالات التي تم إجراء الفحوصات لها، مؤكدًا ضرورة رفع مؤشر أداء الجهاز وزيادة عدد الحالات المستفيدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تفعيل غرفة المشورة بالمستشفى، وحث السيدات على استخدام الوسائل طويلة المفعول لتنظيم الأسرة، سواء الكبسولات أو اللوالب، خاصة بعد الولادة، مع إبراز مميزات كل وسيلة بما يضمن الاختيار الآمن والمناسب لكل حالة.

كما شدد  على ضرورة تعظيم دور قسم المسالك البولية بالمستشفى، والعمل على رفع مؤشرات الأداء به وزيادة عدد الحالات المستفيدة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقديم خدمة تخصصية متميزة، ووجّه كذلك بتفعيل قسم الرمد ووضع خطة واضحة لتدريب الأطباء ورفع كفاءتهم المهنية تمهيدًا للتوسع في إجراء العمليات داخل القسم.

واختتم  الجولة بالتأكيد على أن العمل على استحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفى أصبح ضرورة واجبة، بما يعزز من كفاءة الخدمة ويرفع مستوى رضا المترددين.

ورافقه خلال الجولة الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أسامة عباس نائب مدير إدارة المستشفيات، وذلك لمتابعة الملاحظات ميدانيًا واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.

الدقهليه وكيل صحة دكرنس

