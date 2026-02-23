القبض على لص سرق ماكينة ضغط هواء من داخل منزل في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة ماكينة ضغط هواء من داخل أحد المنازل بالدقهلية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأن مقطع الفيديو خاص بسرقة ماكينة ضغط هواء ملك (نقاش – مقيم بندر بلقاس) من أعلى سطح منزله ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، وبمواجهته إعترف بقيامه بمغافلة قاطنى أحد المنازل والدلوف إلى داخله وقيامه بسرقة ماكينة ضغط هواء ، وتم بإرشاده ضبط الماكينة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.